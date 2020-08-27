Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin 4,5 yıl hapsini istedi
|27 Ağustos 2020 08:34
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Ümraniye'de 21 Ocak 2020 tarihinde evlerin misafirliğe gelen 14 yaşındaki üvey kızı I.T.'nin üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu dökerek yaktığı iddia edilen tutuksuz şüpheli Yasemin T. (29) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Çaydanlıkta bulunan kaynar suyu döktü iddiası
Soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, mağdur I.T.'nin olaydan sonra alınan ifadesine yer verildi. I.T.'nin olay günü babasının evine misafirliğe gittiği belirtilen iddianamede, üvey annesi olan şüpheli Yasemin T. tarafından bulaşıkları bulaşık makinesine dizmek için mutfağa çağrıldığı, bulaşıkları makineye dizerken ocaktaki çaydanlıkta bulunan kaynar suyu üzerine dökerek yaktığı belirtildi.
İddianamede, I.T.'nin ifadesinde bulaşıkları makineye dizdiği sırada üvey annesinin elinin devamlı olarak ocaktaki çaydanlığa gittiğini gördüğünü söylediği belirtildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda mağdurun olay nedeni ile basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi. İddianamede şüphelinin suçlamayı kabul etmediği, bulaşıkları dizen mağdurun eline çarpması üzerine tuttuğu çaydanlıktaki suyun döküldüğü şeklinde savunma yaptığı belirtildi.
1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi
Şüphelinin, olay tarihinde mağdurun üzerine kaynar su dökerek üzerine atılı suçu işlediği savunulan iddianamede, şüphelinin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
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