Pandemi faturası davalık
|27 Ağustos 2020 08:36
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Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da mahsur kalan turist, öğrenci ve çalışanlardan oluşan 855 Cezayir vatandaşı memleketlerine dönemeyince, iddiaya göre Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği'nin araya girmesiyle farklı otellere yerleştirilmiş, 3 milyon 114 bin liralık masraf ortaya çıkmıştı.
Masrafın 2 milyon 64 bin lirasını alamayan otel sahibi paranın ödenmesi için haziran ayında noter aracılığıyla büyükelçiliğe bir ihtarname çekmişti. Parayı tahsil edemeyen otel sahibi bu kez yargıya başvurdu. 2 milyon 64 bin liranın ilk etapta 500 bin lirasının ödenmesi için Bakırköy 9'uncu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Cezayir'in Türkiye Büyükelçiliği'ne dava açıldı. Avukat Aziz Genç, "Parayı tahsil edemeyince dava açmak zorunda kaldık" dedi. Büyükelçi Mourad Adjabi daha önce Hürriyet'te yaptığı açıklamada ödemenin yapılması için Cezayir'deki yetkili makamlardan izin beklediklerini söylemişti.
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