Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
USTA oyuncu Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak Gündoğan Mahallesi'ndeki ünlü bir otel ile restoran tarafından yapılan gürültü kirliliğini şikayet etmişti.
|27 Ağustos 2020 08:40
|Yazdır
Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir süre önce de "Gürültüsüz Yaşam" adında bir platform kuracağını açıklamıştı.
Usta oyuncu, şimdi de avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip yüksek sesle müzik yayını yapan otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu ve "Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvuruyorum" dedi. Ar, ayrıca Gündoğan Mahallesi'ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan otellerle ilgili de şikayet dilekçesi verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Oktay Kaynarca'dan dolandırıcılık isyanı
26 Ağustos 2020 22:20
|Atını döverken görüntülenen Halis Karataş'tan açıklama
26 Ağustos 2020 21:11
|Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı
26 Ağustos 2020 15:16
|Didem Uzel: Allah ABD'deki acile düşürmesin
25 Ağustos 2020 21:04
|Defne Samyeli ile Mustafa Sandal uzlaşmadı
25 Ağustos 2020 14:25
|MHK'nin yeni başkanı, İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı!
25 Ağustos 2020 13:32
|Fatih Portakal'dan ayrılma açıklaması
24 Ağustos 2020 12:55
|Medyada bomba gelişme: Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı!
23 Ağustos 2020 23:27
|İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği konserlerde Ekin Uzunlar ve İrem Derici izleyiciyle buluştu
23 Ağustos 2020 01:20
|Rihanna ile Yıldız Tilbe'nin düetini dinlediniz mi?
22 Ağustos 2020 14:37