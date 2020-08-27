Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı

Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir süre önce de "Gürültüsüz Yaşam" adında bir platform kuracağını açıklamıştı.

Usta oyuncu, şimdi de avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip yüksek sesle müzik yayını yapan otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu ve "Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvuruyorum" dedi. Ar, ayrıca Gündoğan Mahallesi'ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan otellerle ilgili de şikayet dilekçesi verdi.