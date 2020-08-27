Tutuklu Fenomene mahkemeden uzaklaştırma kararı
|27 Ağustos 2020 08:49
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre: İnternet'te paylaştığı bir videoda çocuklara para vermek vaadiyle cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin görüntüleri infiale yol açan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni 'Gaga Bulut' lakaplı Bulut Altuğ'un, kendisini cezaevinden ölümle tehdit ettiğini öne süren bir diğer fenomen Arda Furkan Bektaş korunma talebinde bulundu.
Talebi kabul eden mahkeme, Altuğ'un 6 ay süreyle Arda Furkan Bektaş'a yaklaşmaması kararı verdi. Karara itiraz eden Bulut Altuğ ise halen cezaevinde olduğunu ve tehdit mesajları atmasının mümkün olmadığını öne sürdü.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçede, Arda Furkan Bektaş'ın cep telefonuna 16 Mayıs gecesi bir mesaj geldiği belirtilerek şöyle denildi: "Mesajda 'Arda, Bulut'un ailesinden 4 kişi, yasağa rağmen yanlarında devlet memuru ile yola çıktılar seni bulmak için. Ben Bulut'un akrabasıyım, seni çok seviyorum ve bu mesajı yurtdışındaki akrabama attırıyorum. İzini buldular. Sana hesap sormaya geliyorlar. Ben de numaranı sana haber vermek için gizlice amcamın telinden aldım. İkametgahının Kadıköy'de olup Nişantaşı'nda yaşadığına kadar öğrendiler. Kaç, saklan, ölüm yok. Ama kalıcı hasar yapacaklarını duydum. Kaç kurtar kendini' yazmıştır."
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