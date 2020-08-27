Dışişleri'nden 'Christchurch' teröristine verilen ceza hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı, 'Christchurch' teröristine verilen cezayla ilgili açıklamada bulundu.
|27 Ağustos 2020 08:57
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Dışişleri Bakanlığı:"Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak, vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda'da en ağır ceza olan "herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis" olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz."
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