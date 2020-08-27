1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dışişleri'nden 'Christchurch' teröristine verilen ceza hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, 'Christchurch' teröristine verilen cezayla ilgili açıklamada bulundu.
 27 Ağustos 2020 08:57
Yazdır
Dışişleri'nden 'Christchurch' teröristine verilen ceza hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı:"Christchurch'te 15 Mart 2019 tarihinde iki camiyi hedef alarak, vatandaşımız Zekeriya Tuyan dahil 51 kişinin ölümüne, vatandaşlarımız Mustafa Böztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aralarında bulunduğu 40 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin yargılanması kapsamında mahkeme kararının bugün Yeni Zelanda'da en ağır ceza olan "herhangi bir aftan yararlanmasına imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis" olarak açıklandığını memnuniyetle not ediyoruz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
27 Ağustos 2020 10:16		 Oruç Reis dönmeyecek
27 Ağustos 2020 07:35
Tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek
27 Ağustos 2020 07:22		 Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
27 Ağustos 2020 07:05
Krizin yeni adresi İyon Denizi
27 Ağustos 2020 06:50		 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
27 Ağustos 2020 04:24
İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Ağustos 2020 04:21		 Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
27 Ağustos 2020 03:39
Nevşehir Valiliği sosyal medyada yayılan paylaşımları yalanladı
27 Ağustos 2020 02:03		 Türkiye'den çok net 'Doğu Akdeniz' mesajı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak
27 Ağustos 2020 02:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:20 - Pendik'te silahla vurulan ambulans sürücüsü yaralandı10:19 - TikTok CEO'su Mayer istifa etti10:16 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı10:12 - KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?10:06 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Mahalle denetim ekibinde görev alanlara ilave ödeme yapılabilir mi?
10:04 - Aile Bakanlığı iki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verdi10:01 - Piyasalar FED başkanına odaklandı09:53 - Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm09:44 - Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:25 - Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
09:23 - Güvenlik Görevlisi, babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü09:20 - Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı09:17 - Oğlumun yerini bilsem ölümüne gider alırım09:16 - 'Yanlız kurt' kaldığı otelde kıskıvrak yakalanmıştı! 501 numaralı odanın sırrı09:11 - Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
09:07 - 2 kişinin öldüğü işçi midibüsü kazasında sağlık çalışanı babasını aradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
Öğrencilerin yanağından öptüğü için yargılandı. İşte Yargıtay kararı
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Krizin yeni adresi İyon Denizi
Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?
Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin hapsini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
ankara 1
karantina kiloları 1
mercimek köftesi 2
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
ölüm 1
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 1
masterchef barbaros 1
yozgat 2
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam