2 kişinin öldüğü işçi midibüsü kazasında sağlık çalışanı babasını aradı
|27 Ağustos 2020 09:07
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Bursa'da işçileri taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Feci kazada otobüs kullanılamaz hale gelirken 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Haberi alan sağlık çalışanı kadın ise kazada hayatını kaybeden babasını gözyaşları içerisinde, '' Babam nerede?'' diyerek aradı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 08.00 sıralarında Bursa-Mudanya yolu İhsaniye Metro İstasyonu önünden meydana geldi. İddiaya göre işçileri taşıyan servis seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan midibüs yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen midibüs de bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.
Kaza sonucu olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve salık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleye olay yerinde yaparken sıkışan işçileri itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi ve Uludağ Üniversitene kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonucu trafiği kapanan yolu kısmen açarken çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
Hayatını kaybeden vatandaşlar ise Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.
'' Babam nerede ?'' diyerek kazada ölen babasını aradı
Babasının kazaya karıştığını öğrenen sağlık çalışanı ise yakınlarını aracıyla olay yerine gelerek gözyaşları içerisinde, '' Babam nerede?'' diyerek hurdaya dönen otobüste babasını aradı. Babasını öldüğü haberini alan sağlık çalışanına meslektaşları müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştırdı.
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