1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi

Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce bu koltukta oturan AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın adını bir alt geçide verdi.
 27 Ağustos 2020 09:11
Yazdır
Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Aydınlıkevler semtinde bulunan, "Türk Telekom Alt Geçidi" isminin, "Mustafa Tuna Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karara, tüm partilerden 103 belediye meclisi üyesi olumlu oy verdi.

Kararda şöyle denildi: "Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin 'Mustafa Tuna Alt Geçidi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi."

Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Domatesleri ayağıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası
26 Ağustos 2020 22:12		 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
26 Ağustos 2020 21:05
OGM, organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı
26 Ağustos 2020 20:34		 Vali duyurdu! Araç konvoyları yasaklandı
26 Ağustos 2020 19:54
Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
26 Ağustos 2020 18:48		 4 ilden yeni karantina haberleri geldi
26 Ağustos 2020 17:02
Bu ilde düğünlerdeki yemek yasağı kaldırıldı
26 Ağustos 2020 16:54		 AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
26 Ağustos 2020 15:19
Oynamayan korona olsun inşallah sözleri düğüne damga vurdu! İki kişiye ceza kesildi
26 Ağustos 2020 14:50		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Musa Orhan' açıklaması
26 Ağustos 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:20 - Pendik'te silahla vurulan ambulans sürücüsü yaralandı10:19 - TikTok CEO'su Mayer istifa etti10:16 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı10:12 - KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?10:06 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - Mahalle denetim ekibinde görev alanlara ilave ödeme yapılabilir mi?
10:04 - Aile Bakanlığı iki yılda 6 milyonu aşkın vatandaşa destek verdi10:01 - Piyasalar FED başkanına odaklandı09:53 - Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm09:44 - Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları09:25 - Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
09:23 - Güvenlik Görevlisi, babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü09:20 - Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı09:17 - Oğlumun yerini bilsem ölümüne gider alırım09:16 - 'Yanlız kurt' kaldığı otelde kıskıvrak yakalanmıştı! 501 numaralı odanın sırrı09:11 - Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
09:07 - 2 kişinin öldüğü işçi midibüsü kazasında sağlık çalışanı babasını aradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
Öğrencilerin yanağından öptüğü için yargılandı. İşte Yargıtay kararı
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Krizin yeni adresi İyon Denizi
Kovid-19 aşısı için kobay fareler Türkiye'ye ulaştı
Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?
Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin hapsini istedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 1
masterchef barbaros 1
yozgat 2
koronavirüste 2.dalga ihtimali 1
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 1
mercimek köftesi 2
serdar tatlı 1
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 3
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam