Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
Ankara'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinden önce bu koltukta oturan AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın adını bir alt geçide verdi.
|27 Ağustos 2020 09:11
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Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Aydınlıkevler semtinde bulunan, "Türk Telekom Alt Geçidi" isminin, "Mustafa Tuna Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Bu karara, tüm partilerden 103 belediye meclisi üyesi olumlu oy verdi.
Kararda şöyle denildi: "Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin 'Mustafa Tuna Alt Geçidi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi."
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