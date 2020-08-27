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'Yanlız kurt' kaldığı otelde kıskıvrak yakalanmıştı! 501 numaralı odanın sırrı
İstanbul'u kana bulamak için hazırlık yapan DEAŞ'lı terörist H.S., Küçükçekmece'de kaldığı otelin 501 numaralı odasında yakalandı. Otel çalışanları H.S.'yi, "Soğuk bir yüz ifadesi vardı. Valizini taşıtmadı. O valizde silahlar varmış" diye anlattı
|27 Ağustos 2020 09:16
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2017'nin yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov gibi 'yalnız kurt' eylemine hazırlanan H.S., İstanbul polisi tarafından kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı.
OTELE SİLAHSIZ GELDİ
Gaziantep'ten 13 Ağustos'ta İstanbul'a gelen H.S., saat 18.59'da Küçükçekmece'deki otele girdi. İki günlüğüne oda kiralamak istiyordu. 501 numaralı odanın günlüğüne 130 TL'yi peşin ödedi. Konaklama kaydını kendi adıyla yaptırdı. 14 gündür İstanbul'da olduğunu beyan etti. Yanında küçük bir valiz vardı. Bir daha da otel çalışanlarıyla bağlantı kurmadı.
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