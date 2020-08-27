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Oğlumun yerini bilsem ölümüne gider alırım

Bitlis'te bir annenin, İHA'larla yeri belirlenen oğlunu yanına giderek PKK'nın elinden alması, evlat nöbetindeki annelere umut verdi. Anne Ayşegül Biçer, "Oğlumun nerede olduğunu bilsem, ölümüne gidip onu ikna ederim" dedi
 27 Ağustos 2020 09:17
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Oğlumun yerini bilsem ölümüne gider alırım

Terörle mücadelede 11 Ağustos 2020 tarihinde bir ilk yaşandı. Bitlis'te bir anne, İHA'ların yerini belirlediği terörist oğlu D.A.'yı ikna etmek için oğlunun bulunduğu dağlık alana gitti. Konuşup teslim olmaya ikna ettiği oğlunun jandarmaya teslim olmasını sağladı. SABAH'ın dün "Oğlunun PKK'nın elinden kurtardı" manşetiyle yayımlanan haber, yaklaşık bir yıldır Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan anneleri sevindirdi ve umutlandırdı.

'BİZE GÜÇ VERDİ'

İki yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Mustafa için bir yıldır eylem yapan kanser hastası anne Ayşegül Biçer, bir annenin evladı için herşeyi göze alabileceğini, annelerin yanan yüreğinin önüne hiçbir gücün geçemeyeceğini söyledi. Biçer, "Bir annenin dağdaki oğlunu kırsal alana giderek teslim olmaya ikna etmesi bize hem güç hem de cesaret verdi. Bir annenin daha evladına kavuşması bizi sevindirdi. O annenin de dağa gidip oğlunu ikna etmeyi göze almasında buradaki annelerin etkisi büyük. Ben de şu anda oğlumun nerede olduğunu bilsem, ölümüne giderek onu teslim olması için ikna ederdim. Anneler isterse her tehlikeye göğüs gerer" diye konuştu.

'PEŞİNİ BIRAKMAM'

Biçer, "Çocuklarımız kendi iradeleriyle orada değiller. Baskı ve zulüm altındalar. Onları oradan koparıp almadan evlatlarımızı kolumuzun altına almadan bu davayı bitirmeyeceğiz. Evlatlarımızı bizden aldılar. Onları Allah'a havale ediyorum. Biz o evlatları ölü veya diri onlardan alacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım" dedi.

'UMUDUMUZ ARTTI'

Yaklaşık 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelerek eylemini sürdüren anne Necibe Çiftçi, "Bitlis'te bir annenin evladını terörden kurtardığı anlara ait görüntüler ve haber bizim umudumuzu arttırdı. O anne de bizden cesaret alarak oğlunu ikna etmiş ve teslim olmasını sağlamış. Bu, annelerin bu eyleminin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ben de oğlum Roşat'ın nerede olduğunu bilsem PKK'nın tüm tehditlerine rağmen gidip oğlumu kurtarırım. Hiç kimse evladı elinden alınan annenin karşısında duramaz" dedi.

'OĞLUM İÇİN MÜCADELE EDERİM'

HDP il binası önünde eylemi başlatan annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce 17 yaşında iken kaçırılan oğlu Ramazan için her türlü tehlikeyi göze alacağını söyledi. Bitlis'te bir annenin dağda olan oğlunu terörün pençesinden kurtarmasının kendilerini de umutlandırdığını belirten anne Üçdağ, "Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Biz aylardır HDP ve Kandil'e karşı ölümüne direniyoruz. Oğlumun nerede olduğunu bilsem PKK'nın bomnalarına, silahına karşı bir anne olarak mücadele eder ve evladımı terörün elinden alırım" diye konuştu.

Hüseyin Kaçar
Sabah
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