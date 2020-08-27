Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı
|27 Ağustos 2020 09:20
|Yazdır
İddiaya göre, S.C, 2 senedir evli ve bir yıldır da boşanma aşamasında olduğu eşi O.C. ile 23 Ağustos Pazar akşam saatlerinde Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi'ndeki yürüyüş parkında karşılaştı.
Zanlı O.C, S.C'ye, "Konuşmamız lazım, benimle beraber geleceksin." diyerek tartışma çıkardı. S.C. de boşanmak üzere olduğu eşi O.C'ye gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tehditlerini sürdüren O.C, "Benimle gelmezsen aileni de seni de öldürürüm." dedi.
Elindeki tüfeği kılıfından çıkarmayan O.C, kendisiyle gelmek istemeyip bulundukları yerden kaçan S.C'yi kovaladı. S.C. ise bir oto yıkama dükkanına sığındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri O.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentin birçok noktasındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.C'nin memleketi Diyarbakır'a gittiğini belirledi.
Diyarbakır'da gözaltına alınan O.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pendik'te silahla vurulan ambulans sürücüsü yaralandı
27 Ağustos 2020 10:20
|Güvenlik Görevlisi, babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
27 Ağustos 2020 09:23
|'Yanlız kurt' kaldığı otelde kıskıvrak yakalanmıştı! 501 numaralı odanın sırrı
27 Ağustos 2020 09:16
|2 kişinin öldüğü işçi midibüsü kazasında sağlık çalışanı babasını aradı
27 Ağustos 2020 09:07
|Tutuklu Fenomene mahkemeden uzaklaştırma kararı
27 Ağustos 2020 08:49
|Pandemi faturası davalık
27 Ağustos 2020 08:36
|Savcılık kaynar suyu silah kabul etti, annenin hapsini istedi
27 Ağustos 2020 08:34
|Manisa'da panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı
27 Ağustos 2020 08:17
|Sağlık çalışanı sonuç alamayınca işyerinde tacizi sosyal medyadan paylaştı
27 Ağustos 2020 08:13
|Otobüste taciz ettiği kadının cep telefonunu çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı
27 Ağustos 2020 07:35