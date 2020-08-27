Güvenlik Görevlisi, babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
|27 Ağustos 2020 09:23
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Alınan bilgiye, olay, 24 Ağustos öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde ikamet eden Nevrez Türkmen (63) ile oğlu Hayretin Türkmen (33) arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Evde çıkan tartışma esnasında iddiaya göre Hayrettin Türkmen, bıçakla babasını çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.
Baba Nevrez Türkmen, can havliyle caddeye doğru koşmaya başladı. Hayrettin Türkmen ise kanlar içinde koşan babasını takip ederek, cadde ortasında da bıçaklamaya başladı. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise kanlar içinde yere yığıldı.
Olay yerinden geçen jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile Hayrettin Türkmen uzaklaştırılıp, daha sonra gözaltına alındı.
Olayda ağır yaralanan Nevrez Türkmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hayrettin Türkmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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