Güne başlarken döviz fiyatları
|27 Ağustos 2020 09:42
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,3710
|7,3720
|Avro
|8,7220
|8,7230
|Sterlin
|9,7330
|9,7710
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3410
|7,4210
|Avro
|8,6820
|8,7620
|Sterlin
|9,6730
|9,8830
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 7,3670'ten işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,3356 en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3699'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,3670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 8,7136'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 9,7220'den satılıyor.
Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 92,9 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1830'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini belirtti.
Analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
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