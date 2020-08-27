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Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu

Doğu Akdeniz'de Ankara-Atina arasında gerilim devam ederken, Almanya arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Yunanistan ve Türkiye'ye gelmişti... Görüşmelerin nasıl geçtiği ise Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in mikrofonu açık kalınca ortaya çıktı
 27 Ağustos 2020 09:44
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Almanya, son haftalarda tırmanan gerilimi sonlandırmak için arabuluculuk çalışmalarını hızlandırmış ve önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Atina ve Ankara'da temaslarda bulunmuştu.

Bu hamle uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortay açıktı.

Alman siyasetinde yükselen bir isim olan bakanın sözleri gündem oldu.

MİKROFONLARI FARK ETMEDİLER

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya'nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı'na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu.

Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.
DHA
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