Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev alan makam şoförlerinin 17'sinde koronavirüs tespit edilince bakanlık önlemlerini arttırdı.
|27 Ağustos 2020 09:53
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Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında koronavirüse yakalananların sayısının arttığı iddia edildi.
Cumhuriyet Gazetesinde Sertaç Eş'in haberin göre, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 25 makam şoförünün 17'sinde virüse rastlandığı iddia edildi.
Önlemlerin arttırıldığı bakanlıkta yoğun talep gören grip aşısı konusunda izlenecek yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.
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