Piyasalar FED başkanına odaklandı
|27 Ağustos 2020 10:01
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Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, hastalığın ekonomilere verdiği tahribatın ne kadar sürede aşılacağına ilişkin belirsizlikler nedeniyle merkez bankalarının para politikalarına dair vereceği mesajlar yatırımcı risk algısı açısından önem taşıyor.
Bu kapsamda bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek Jackson Hole konferansı kapsamında Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde, Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçları aranacak.
Jeopolitik tarafta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gündemdeki yerini korurken, dün Amerikan ilaç firması Moderna, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini duyurdu.
Makroekonomik tarafta dün sakin olan veri gündeminin bugün nispeten hareketlendiği görülürken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de ikinci çeyrek geçici gayrisafi yurt içi hasıla, kişisel tüketim harcamaları ve işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.
İstanbul serbest piyasada 7,36 liradan alınan dolar 7,37 liradan satılıyor. Euronun satış fiyatı ise 8,72 lira olarak belirlendi.
Gram altın 463 liradan satılıyor.
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