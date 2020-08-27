KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, sınav giriş belgesi bugün veya en geç yarın yayınlanacak
|27 Ağustos 2020 10:12
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KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül'de yapılacak.
Sonuçlar ise 22 Ekim'de açıklanacak
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınava 10 günden az bir süre kaldı. Fakat sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre, sınav giriş belgeleri bugün veya en geç yarın yayınlanacak.
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