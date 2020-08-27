Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

MAHALLE DENETİM EKİBİNDE GÖREV ALANLARA İLAVE ÖDEME YAPILABİLİR Mİ? Bir kanun, toplu sözleşme veya bir mahkeme kararı hükmüne dayanmadıkça kamu görevlilerine ilave ödeme yapılması mümkün değildir. Mahalle denetim ekipleri oluşturulmasına dolaylı olarak yetki veren mevzuat hükümlerinde bu görevlendirmeler için ödeme yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu ekiplerde görevlendirilen kamu görevlilerine bu görevleri karşılığında bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.