Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı açıklaması yapıldı.
|27 Ağustos 2020 10:16
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