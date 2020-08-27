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DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru

ÖSYM internet sitesinden DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru yayımladı.
 27 Ağustos 2020 10:34
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DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru

Konuya ilişkin ÖSYM'nin duyurusu:

DUYURU
(27 Ağustos 2020)

2020-DGS: Adayların YÖKSİS'teki Eğitim Bilgilerini Kontrol Ederek Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi

2020-DGS'ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar yapılabilecektir.

2020-DGS'ye giren tüm adayların 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 16.00'da sona ereceğinden bu tarihten sonra değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS'te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Adaylara, kamuoyuna ve ilgili Üniversite Rektörlüklerine önemle duyurulur.
Memurlar.Net
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