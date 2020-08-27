Adıyaman'da 41 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 41 ev karantinaya alındı.
|27 Ağustos 2020 10:42
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Ersoy'un '2021 de Patara Yılı olsun' önerisine destek
27 Ağustos 2020 11:13
|Bakan duyurdu... Afet bölgesinde fatura ödenmeyecek
27 Ağustos 2020 10:46
|TUSAŞ'ın stajyer mühendis programı için başvurular başladı
27 Ağustos 2020 10:43
|Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
27 Ağustos 2020 09:11
|Domatesleri ayağıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası
26 Ağustos 2020 22:12
|14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek
26 Ağustos 2020 21:05
|OGM, organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı
26 Ağustos 2020 20:34
|Vali duyurdu! Araç konvoyları yasaklandı
26 Ağustos 2020 19:54
|Beş ilde düğünlere virüs kısıtlaması
26 Ağustos 2020 18:48
|4 ilden yeni karantina haberleri geldi
26 Ağustos 2020 17:02