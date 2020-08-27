1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 458 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını 3.072 liradan satılıyor
 27 Ağustos 2020 11:23
Yazdır
Gram altın 458 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşılık altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde, 462,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jakson Hall'de yapacağı konuşma ile ABD ikinci çeyrek büyümesinin izleneceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.980 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
27 Ağustos 2020 10:06		 İşte dolarda son durum
27 Ağustos 2020 07:50
Altındaki düşüş devam edecek
26 Ağustos 2020 19:22		 Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Ağustos 2020 18:31
Çeyrek altın ne kadar oldu?
26 Ağustos 2020 17:21		 JP Morgan'ın tavsiyesi doları düşürdü
26 Ağustos 2020 16:44
JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi
26 Ağustos 2020 14:22		 Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Ağustos 2020 18:17
Çeyrek altın 741 TL'ye geriledi
25 Ağustos 2020 17:28		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
25 Ağustos 2020 17:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - 3 ülkenin ortak yürüttüğü aşıda, Türkiye'de de denemeler yapılacak11:44 - Piyasaların gözü bu toplantıda: TCMB Başkanı da katılacak11:39 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı11:36 - Antalya'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi11:35 - Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!11:26 - Üniversite Rektörünün test sonucu pozitif çıktı
11:24 - Türk-İş 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması sonuçlarını açıkladı11:23 - Gram altın 458 lira seviyelerinde11:21 - İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, esnaf araç bulamıyor11:13 - Bakan Ersoy'un '2021 de Patara Yılı olsun' önerisine destek11:06 - Pandemiyle bozulan vücut ritmini düzeltmede 'uyku' önerisi11:04 - Emzik, çocuklarda konuşmayı olumsuz etkiliyor
10:57 - 37 yıl hapis yatan mahkum DNA testiyle aklandı10:46 - Bakan duyurdu... Afet bölgesinde fatura ödenmeyecek10:43 - TUSAŞ'ın stajyer mühendis programı için başvurular başladı10:43 - Görevde Yükselme Sınavlarına Son kez bizimle hazırlanın10:42 - Adıyaman'da 41 ev karantinaya alındı
10:38 - Bakan Akar: 15 Temmuz'dan beri 93 bin personel aldık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
Fındıkta rekor geliyor
Öğrencilerin yanağından öptüğü için yargılandı. İşte Yargıtay kararı
Krizin yeni adresi İyon Denizi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
topuklu ayakkabı 3
biohackers 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
ankara 1
ölüm 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 1
masterchef 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam