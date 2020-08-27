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Antalya'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde serada çalışan 23 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
|27 Ağustos 2020 11:36
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Karacaören Mahallesi'nde arkadaşlarıyla serada çalışan Emre Metin (23), elektrik akımına kapıldı. Bunu fark eden diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından Metin'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayı haber alarak seraya gelen gencin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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