Bursa Büyükşehir Belediyesinin '30 Ağustos' röportajı duygulandırdı
Bursa Büyükşehir Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi hazırlanan video klipteki sokak röportajlarında konuşan vatandaşlar, şehit sayısını öğrenince duygulu anlar yaşadı.
|27 Ağustos 2020 13:03
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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı klibe Belediyenin kurumsal hesaplarında da yer verildi.
Kentin çeşitli mekanlarında vatandaşlara "15 bin 55 sayısı size neyi ifade ediyor?" sorusu yöneltildi.
Katılımcılardan bazıları sorunun cevabının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ya da Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfedilmesiyle ilgili olabileceğini söyledi.
Röportaj veren kişiler, bunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde canlarını feda eden şehitlerin sayısı olduğunu öğrendiklerinde duygulandı. Bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Video kısa sürede 300 binden fazla görüntülenme sayısına ulaştı.
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