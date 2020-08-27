Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
|27 Ağustos 2020 11:39
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.
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