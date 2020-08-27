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Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında uzman onbaşı hayatını kaybetti.
 27 Ağustos 2020 12:08
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Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi

Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin (25) kullandığı 35 ABY 455 plakalı otomobil, Dumanoğlu mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya düştü.

Kazada ağır yaralanan İnce, Şiran Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnce'nin Yeşilbük beldesindeki jandarma karakolunda görevli olduğu, kazanın görev yerine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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