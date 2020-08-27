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Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı

Sağlık Bakanlığı, dönüşümlü ve uzaktan çalışmayı içeren esnek çalışma genelgesini yayımladı.
 27 Ağustos 2020 12:08
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Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında, Sağlık Bakanlığı kurumsal düzeydeki esnek çalışma genelgesini yayımladı.

Genelgede , esnek çalışmaya dair yetki yine birim amirlerine bırakılmıştır. Mart ayındaki esnek çalışma genelgesinde de yetki yine birim amirlerine bırakılmıştı. Mart ayındaki yazı için tıklayınız.

Genelgenin 6. maddesinde 2/6/2020 tarih ve 1483 sayılı yazıda yer alan hususların aynen uygulanacağı belirtilmiştir. 2 Haziran tarihli ve yeni normalleşme sonrasındaki tedbirleri içeren yazı için tıklayınız.

İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
Memurlar.Net - Özel

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