Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
|27 Ağustos 2020 12:08
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26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında, Sağlık Bakanlığı kurumsal düzeydeki esnek çalışma genelgesini yayımladı.
Genelgede , esnek çalışmaya dair yetki yine birim amirlerine bırakılmıştır. Mart ayındaki esnek çalışma genelgesinde de yetki yine birim amirlerine bırakılmıştı. Mart ayındaki yazı için tıklayınız.
Genelgenin 6. maddesinde 2/6/2020 tarih ve 1483 sayılı yazıda yer alan hususların aynen uygulanacağı belirtilmiştir. 2 Haziran tarihli ve yeni normalleşme sonrasındaki tedbirleri içeren yazı için tıklayınız.
İŞTE YAYIMLANAN GENELGE
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