DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.
|27 Ağustos 2020 12:26
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.
Ekipler, 21 Ağustos'ta İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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