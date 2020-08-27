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Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin darp ve hakaretinden elektronik kelepçe ile kurtulan 1 çocuk annesi kadın, bu ünitesi elinden alınınca eve mahkum oldu. Açık hedef olduğunu ve ölmek istemediğini söyleyen kadın, eşinin kendisinden uzak durmasını sağlayan elektronik kelepçe ünitesinin yeniden verilmesini istedi.
 27 Ağustos 2020 12:28
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Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı

Antalya'da yaşayan 45 yaşındaki Keziban A., 49 yaşındaki Y.A. ile 29 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı. Y.A., 5 ay sonra o dönem 17 yaşında olan Keziban A.'yı rızası olmadan kaçırdı. İlk günden eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan genç kadın toplum baskısı nedeniyle ne ailesine geri dönebildi ne de polise başvurabildi. Evine alkollü olarak gelen ve kumar oynayan Y.A., kazancını vermediği eşini darp etti. Eşine alkol şişesi, tabak, sandalye atan kızgın koca şiddetin dozunu hep arttırdı. Bir iki kez boşanma kararı alan Keziban A., çocuğunun kendisine gösterilmeyeceği tehdidiyle boşanma dilekçesini geri çekmek zorunda kaldı. Tüm şiddet ve iftiralara çocuğu için göğüs geren genç kadın namusuna dil uzatılınca kesin olarak ayrılmaya karar verdi. Keziban A., 2017 yılında ailesini arayarak Antalya'ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Kaş'ta görülen 3 duruşmaya rağmen gözü yaşlı kadın, boşanamadı.

Antalya'da hatta gittiği Fethiye'de dahi eşinin tehdit ve baskısına maruz kalan Keziban A., ölüm tehdidi almaya başladı. Eşinin 'Ben kefenimle çıktım yola sen de kefenini giy' sözleriyle Keziban A., daha da korkuya kapıldı.

Antalya Valiliği Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) devreye girmesiyle Antalya 2. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, daha önce Fethiye Aile Mahkemesi'nin vermiş olduğu uzaklaştırma-koruma kararı uyarınca Y.A.'ya elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Kaş'tan Antalya'ya çağrılan Y.A.'ya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda elektronik kelepçe takıldı. Elektronik kelepçenin 6 ay boyunca takılı olacağı belirtilirken, gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği bildirildi.

"Özgürlüğü gitti"

Kelepçe olduğu sürece Y.A., eşine 600 metreden fazla yaklaşamıyordu. Sürenin dolmasıyla birlikte Keziban A.'nın tek sigortası olan elektronik kelepçe ünitesi elinden alındı.

Yeniden başvuru yapan Keziban A., aradan geçen 3 aylık sürede bir sonuca ulaşamadı. Kelepçeden kurtulan Y.A.'nın ise yakınları ve kendisi aracılığıyla kadına telefondan tehditleri başladı. Yeniden korku dolu günlerine dönen 1 çocuk annesi, baba ocağındaki evinin kapılarının kilitlerini arttırdı, demir korkuluklar yaptırdı. 3 aydır 50 metrekarelik bahçedeki iki evin arasında hayatını devam ettiren Keziban A., açık hedef olduğunu ve hapis hayatının başladığını belirtti. Keziban A., dışarıya sadece demir parmaklıkların arkasından bakarken, özgürlüğüne kavuşabilmesi için elektronik kelepçenin şart olduğunu kaydetti. Ölmek istemeyen Keziban A., hayat sigortası olan elektronik kelepçe ünitesinin yeniden verilmesini istiyor.

"20 metreye sıkıştım kaldım"

3. kez boşanma davası açtığını belirten Keziban A., sürecin uzadığını ve geç işlediğini kaydetti.

Karşı tarafın kendisini tehdit ettiğini söyleyen Keziban A., "Tehditleri, tacizleri hala devam ediyor. Devlet elektronik kelepçe taktı. 6 ay güvenliğim sağlandı ama alınınca tekrardan eve hapis oldum. Türkiye'de Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendiği için korkmaya başladım. Öldürülmek istemiyorum, benim vatana millete hizmet etmem lazım. 15-20 metre içine sıkıştım kaldım." dedi.

"Tacizleri devam ediyor"

Kelepçe süresi bittikten sonra tekrardan dilekçe verdiğini vurgulayan Keziban A., "Türkiye'de sadece 30 cihazın olduğunu söylediler. 400 binden fazla kadın mağdur durumda. Mağdur olmak istemiyorum. Karşı tarafın uzaklaştırma cezası var ama yine telefon numaramı bulmuş. Mesajları hala devam ediyor" diye konuştu.

"Açık hedef oldum"

Keziban A., evinin jandarma bölgesinde olduğunu, herhangi bir olayda kolluk kuvvetlerinin eve gelme süresinin yaklaşık 12 dakika sürdüğünü belirterek, "Kilit üstüne kilit takıyoruz. Yapabildiğim sadece bu. Şu anda iki kapı üstüne beş anahtar takıyoruz. Hayatım bundan ibaret. Kelepçe olduğunda daha özgürdüm. 1 kilometre yaklaştığı takdirde hemen haber veriliyordu. Güvenli bölgeye geçiyordum. Şu an tamamen açık hedef oldum. Öldürülmeden cihazımı, aynı zamanda boşanma davamın da bitmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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