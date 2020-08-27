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'Şimdiki aklım olsa HDP binasının önünden geçmezdim'

Terör örgütü PKK'dan kaçarak Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan K.M, "Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı." dedi.
 27 Ağustos 2020 12:30
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Terör örgütü PKK'dan kaçan K.M, örgüte katılımı dolayısıyla büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

Genç yaşta, yaşadığı ailevi sıkıntılardan kurtulmanın yolunu terör örgütüne katılarak dağa çıkmakta bulan K.M, örgütün kirli yüzünü görünce pişman oldu. Terör örgütünden bulduğu ilk fırsatta kaçan K.M, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının çalışmasıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yaşadıklarını anlatan K.M, o dönemki cahilliğiyle yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak amacıyla örgüte katıldığını ve karşılaştığı ortamın anlatıldığı gibi olmadığını görünce de ilk andan itibaren pişman olduğunu belirtti.

"Örgüte katılımımı HDP Diyarbakır il binasından yaptım." diyen K.M, kırsala götürülme süreciyle ilgili şunları anlattı:

"İl binasına gidip 'Girişteki görevlilere beni yetkili birisiyle görüştürün.' dedim. 'Konu ne?' diyince 'özel bir konu.' dedim. Onlar anladılar zaten. Beni, o kişiyle görüştürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Bir gün bekledikten sonra il binasından daha uzak bir yerde arabanın gelip bizi alacağını ve bizi kırsala götüreceğini söylediler."

Teslim olmalarını engellemek için eylem yaptırıyorlar
Aracın kendilerini kırsalda bir yere bıraktığını ve orada bulunan bir evde iki gün kaldıklarını ifade eden K.M, daha sonra 2 teröristin kendilerini alarak kaldıkları alana götürdüğünü dile getirdi.

Kamptaki teröristlerin durumu görüp pişman olanlara çeşitli yöntemlerle engel olunduğuna işaret eden K.M, "Eylem yaptırıp. Zorla suça teşvik edip gittiğinde mutlaka yakalanacağın şeyler yaptırmak istiyorlar. Silah verip 'Git şurayı tara' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendisinin geri dönmek istediğini söylemesi üzerine tepkiyle karşılaştığını vurgulayan K.M, "İnfaz edeceklerini düşündüm ki bunu konuşmalarında da duydum. Herhangi bir eylemi reddettiğimde infaz edeceklerini söylediler." dedi.

Operasyonlar nedeniyle haftalarca mağarada kalmışlar
Terör örgütünde öldürülme korkusunun hakim olduğunu ve kendisininde bundan nasibini aldığını aktaran K.M, "O dönemler operasyonlar yapılıyordu. Operasyonlarda da biz bir yere tıkılıp oradan çıkmıyorduk. Günler bazen haftalar geçiriyorduk. Küçücük mağaranın içinde olmak hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak herkesi bitiriyordu. Vücudunuz dayanamıyor. Genel olarak dağ olduğu için engebeli arazi olduğu için ayaklarımız sürekli kanıyordu." diye konuştu.

Terörist K.M, yaşadığı ölüm korkusu nedeniyle kaçmaya karar verdiğini belirterek, kaçışını şöyle anlattı:

"Eski üyelerle beraber sürekli yer değiştirerek bir yerlerde konaklamaya gidiyorduk. Grubumuzdaki diğer üst yetkili iki kişinin bölgeyi keşfe çıktıklarında bir fırsat buldum. Yanımızda bulunan sivil kıyafetleri alıp koşmaya başladım. Bölgeyi de çok az bildiğimden kendimi en yakın yere attım. Sonra istediğim yere ulaştım."

"O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı"
K.M, kendisi gibi sıkıntılar yaşayan veya terör örgütüne katılmayı düşünen gençler için şu tavsiyelerde bulundu:

"Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. Eğer hayatlarını seviyorlarsa geleceklerini düşünüyorlarsa devlete sığınsınlar. Orası hiçbir zaman çare değil sadece ölüm ve hapis. Tek kurtuluş yolu kalıp devlete millete hayırlı bir insan olmak."

Örgüt yöneticilerinin, teslim olmak isteyenleri yalanlarla korkutulduğunu vurgulayan. K.T, şöyle devam etti:

"Eğer teslim olursanız size işkence edip, öldürürler.' diyorlardı. Teslim olduğumda hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Son derece sıcak bir ortamda ifademi aldılar. Düzgün davrandılar. Dediklerinin hiçbiri yoktu. Sadece korkuya dayalı bir temel oluşturup, bu temelin altında korkmamızı ve hiçbir şey yapmamızı istiyorlardı."

Diyarbakır annelerine destek
K.M, HDP il binası önündeki Diyarbakır annelerinin eyleminin çok haklı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben kendimi dağda hayal edip ailemin de orada öyle bitap bir halde görürsem zaten çok kötü hissederdim. O bile kaçmama bir neden olurdu. Ailelerin yaptığı eylemin sonuna kadar arkasındayım. Kendi evlatlarının hayatlarının benim gibi kararmaması için direniş gösteriyorlar. Umarım hiçbir evlat bu kötü niyetin arkasından gitmez. Hiçbir anne de orada kendini harap etmez."

"Aileler çocuklarına sahip çıksın"
Ailelerin de çocuklarına sahip çıkması konusunda uyarıda bulunan K.M, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ailenin kendisinden uzaklaştırdığı evladı duygusal olarak boşluğa düşüp, benim yaptığım gibi hata yapar. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar ve onlarla konuşsunlar. Çünkü bu onlar için de önemli. İş işten geçtikten sonra çok geç oluyor. Kimsenin o binanın önünde öyle harap olmasını kimse istemez. Aileler de evlatları da istemez."
Anadolu Ajansı
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