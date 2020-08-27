Limonata satarak destek olmuştu, Emniyet doğum günü sürprizi yaptı
|27 Ağustos 2020 12:59
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Dulkadiroğlu ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Zekeriya Efe Saçak, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vermek istedi.
Annesinin yardımıyla yaptığı limonatayı evlerinin önünde hazırladığı tezgahta satarak kampanyaya destek veren Saçak'ın örnek davranışı polis ekiplerinin aracılığıyla İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na ulaştı.
Bu esnada annesinin isteği üzerine doğum günü sürprizi hazırlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Cebeloğlu da eşlik etti. Ekipler, sokaktaki tezgahının başında limonata satışı yapan Saçak'a pasta ile doğum günü sürprizi yaparak mumları üfletti.
İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Saçak'ın doğum günün kutlayarak davranışından dolayı tebrik etti.
Saçak, polis ekiplerini ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek kendisinin doğum gününü kutlamaya geldiklerini anlayınca ise çok mutlu olduğunu ifade etti.
Anne Emine Saçak ise davetine icabet ederek oğlunun doğum gününü kutladıkları için Cebeloğlu ve polis ekiplerine teşekkür etti.
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