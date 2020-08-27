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Bakan Soylu: 2'si jandarma 7 vatandaşımızı arıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Giresun'daki sel) 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
 27 Ağustos 2020 13:20
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Bakan Soylu: 2'si jandarma 7 vatandaşımızı arıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, Sahil Güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."

"(Dereli'de) Rüsubatın büyük bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor."

Anadolu Ajansı
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