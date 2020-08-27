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Yaralıyı 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık teknikerine başarı belgesi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, fıstık toplarken ayağı kırılan yaralıyı ambulansa ulaştırmak için yaklaşık 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık teknikeri Özgür Davarcı'ya başarı belgesi verdi.
 27 Ağustos 2020 13:23
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Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, fıstık toplarken ayağı kırılan yaralıyı ambulansa ulaştırmak için yaklaşık 1 kilometre sırtında taşıyan sağlık teknikeri Özgür Davarcı'ya başarı belgesi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sağlık teknikeri Özgür Davarcı, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde fıstık toplarken düşüp ayağını kıran vatandaşı, yolun kötü olmasından dolayı bölgeye giremeyen ambulansa ulaştırmak için sırtında taşımaya karar verdi.

Sağlık teknikeri, sırtına aldığı yaralıyı yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise Davarcı'yı makamında kabul ederek, örnek davranışından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Coşkun, yaptığı konuşmada, ambulans şoförü olarak görev yapan sağlık teknikerinin takdire şayan davranış sergilediğini söyledi.

Davarcı'nın fedakarca yaptığı bu davranışına kayıtsız kalınmaması gerektiğine dikkati çeken Coşkun, şunları kaydetti:

"Sağlık sektöründe hizmet veren birçok personelimiz, gecesini gündüzüne katarak bizim bilmediğimiz daha birçok ödüle layık davranışa imza atıyor. Bu sadece o özverili davranışlardan bir tanesi. Göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı Özgür Davarcı özelinde, tüm fedakar sağlık personelimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Davarcı ise yapmış olduğu davranışın ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Coşkun'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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