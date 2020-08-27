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Bu ilçede vakalar artınca düğün süresi 1 saate düşürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs vakalarının artması üzerine düğünlerin süresi bir saate düşürüldü
 27 Ağustos 2020 13:34
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Bu ilçede vakalar artınca düğün süresi 1 saate düşürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs vakalarının artması üzerine düğünlerin süresi bir saate düşürüldü.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı başkanlığında 23 Ağustos 2020 günü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs vakalarının artması üzerine bir dizi karar aldı. Türkiye'de artan vakaların toplum sağlığını ciddi derecede tehdit etmeye başladığına dikkat çekilen kurulda şu kararlar alındı:

"İlçe genelinde, düğün, kına, nişan ve sünnet organizasyonlarının ve merasimlerinin. Saat 16:00 ile 17:00 saatleri arasında 1 saat içerisinde açık alanda veya tüm temizlik, maske ve sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı mekanlarda yapılmasına. Herhangi bir şekilde toplu yemek ve ikramların yapılmamasına, düğün, kına, nişan merasimlerinde müzik organizasyonlarının yapılmamasına, halay ve toplu oyunların kaldırılmasına. Yapılacak tüm etkinliklerin öncesinde ilgili kolluk birimlerine ve kaymakamlığa dilekçe ile bilgi verilmesine ve kolluk birimleri gözetiminde yapılmasına. Düğün ve sünnet konvoylarının en fazla 5 araçtan oluşturulmasına nikah törenlerinin ilgili kurumların açık alanlarında kalabalıklar oluşturmadan yapılmasına. Bu Tedbirlerin yerine getirilmesinden düğün sahibinin sorumlu olmasına. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mevcut durum içerisinde sağlıklarını tehlikeye atacağından her türlü toplu organizasyonların yapıldığı kalabalık ortamlara girmelerinin, kafe - kahvehane gibi kalabalık olabilecek kapalı mekanlarda bulunmalarının 24 Ağustos 2020 tarihinden itibaren kısıtlanmasına. İlçeye giriş-çıkışın sağlandığı bütün yol kontrol noktalarından ilçeye giriş-çıkış yapan vatandaşlara, filyasyon çalışmalarının etkin sonuç vermesi amacıyla, izolasyon kararlarının denetlenmesi kapsamında kimlik kontrollerinin yapılmasına, toplu taşıma araçlarında, maske takmayan hiç kimsenin araç içerisine alınmamasına, özellikle köy servislerinde hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmamasına. Bu hususta denetimlerin sıklaştırılmasına, kurala aykırı hareket eden servis şoförleri hakkında ve ayaktaki yolcu sayısı üzerinden de toplu cezai işlem uygulanmasına. Israri halinde hıfzıssıhha kanunu ve ilgili kanunlar çerçevesinde araç ve sürücüsü hakkında idari ve adli işlemlerin uygulanmasına. oplu taşıma araçlarına, maske takmadan binen kişiler hakkında, "Toplum Sağlığını Tehlikeye Atmak" fiilinden idari işlem yapılmasına. İlçe merkezi, belde ve köylerde bulunan tüm kafe ve kahvehane gibi mekanlardan salgınla mücadele kurallarına uymayanlar, çevreye tabure atarak toplu alanlar yaratıp salgının yayılmasına yol açtıkları tespit edilen mekanlar hakkında kapatma kararı verilmesine, vakaların artmaya devam etmesi halinde tüm ilçede kafe, kahvehane gibi mekanların salgınla mücadele kapsamında Hifzıssıhha Kanunu çerçevesinde kapatılmalarına Toplu bir şekilde piknik organizasyonlarının yapılmamasına yapanlar hakkında idari cezai işlem uygulanmasına. Çadır ya da evlerde kurulan taziyelere katıldığı tespit edilen şahıslar ve taziye sahibi hakkında işlem yapılmasına. Kamyonet kasalarında toplu bir şekilde süt sağmaya gidenler ve araç sahipleri hakkında cezai işlem uygulanmasına. Köy ve merkez mahallelerde, yasağa rağmen, dügün, nişan, kina merasimi, asker uğurlama, toplu yemek davetleri, taziye kurulması halinde, gerekli uyarıda bulunmayan, uyarıya rağmen devam edilmesi halinde, durumu Kaymakamlığa ya da en yakın güvenlik birimine bildirmeyen köy ya da mahalle muhtarı, güvenlik korucusu, din görevlisi, öğretmen gibi kamu görevlileri hakkında işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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