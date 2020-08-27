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Yüzde 94 'Doğal gaz aramaya devam' dedi

Türkiye'nin Karadeniz açıklarında 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz keşfi sonucu kamuoyunun nabzının yoklandığı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre katılanların yüzde 94'ünün, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aramaya devam etmesini istediği sonucu ortaya çıktı.
 27 Ağustos 2020 13:41
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Yüzde 94 'Doğal gaz aramaya devam' dedi

Türkiye'nin Karadeniz açıklarında 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz keşfi sonucu kamuoyunun nabzının yoklandığı bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre katılanların yüzde 94'ünün, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aramaya devam etmesini istediği sonucu ortaya çıktı.

Türkiye, Sakarya Gaz Sahası Tuna 1 bloğunda gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sonucu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaştı. Areda Survey PBDP'si, 3 bin 717 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmayla, Türkiye'nin doğal gaz keşfine ışık tuttu. Katılanların yüzde 94'ü, "Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aramaya devam" derken, araştırmaya göre Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası askeri ve doğal kaynak arama faaliyetlerinde daha etkili adımlar attığını düşünenlerin oranı yüzde 60.

Türkiye'nin Karadeniz açıklarında 7 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz keşfi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Araştırma Şirketi Areda Survey, toplumu adeta ekranlara kilitleten doğal gaz müjdesinin ardından gerçekleştirdiği 'Karadeniz'de Doğalgaz Keşif Araştırması'yla' çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya katılanların yüzde 94'ü, Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aramaya devam etmesini istiyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 6'sı tercihini 'etmemeliyiz' yanıtından yana kullanıldı.

3 bin 717 kişinin katılımıyla sonuçlanan Karadeniz'de Doğalgaz Keşif Araştırması, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Areda Survey PBDP'si kullanılarak kantatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti.

15 Temmuz sonrası etkili adımlar

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası hem askeri faaliyetlerde hem de doğal kaynak aramalarında daha etkili olup olmadığı da sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 60'ı, 'daha etkili adımlar atılıyor' yanıtı verdi. Soruya 'değişen bir şey olmadı' yanıtını verenlerin oranı yüzde 14,3'te kalırken, 'daha etkisiz adımlar atılıyor' diyenlerin oranı ise yüzde 25,7.

"Hükumetin başarısı" dediler

Ankete katılanlara yöneltilen "Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfedilmesi sizce hükumetin bir başarısı mıdır" sorusuna yüzde 60,4 oranında evet yanıtı verildi. Aynı soruya hayır diyenlerin oranı yüzde 32 olurken, kısmen başarılı bulanların oranı yüzde 7,6 olarak verilere yansıdı. Ayrıca "Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz Türkiye için bir bağımsızlık simgesi midir?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 54 olurken, hayır şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 35,9 kısmen diyenlerin oranı ise yüzde 10,1.

"Avrupalılar engellemek isteyecek"

Araştırmada yer alan, "Avrupa ülkelerinin, keşfedilen doğal gazı kullanmamızı engellemek isteyeceklerini" belirtenlerin oranı yüzde 66,9 oldu. Katılımcıların yüzde 52,5'i Türkiye ekonomisinin geleceğinden umutlu olduğunu ifade ederken, yüzde 15,1'i "değişen hiçbir şey olmayacak" dedi. Yüzde 32,4'ü ise ekonominin daha çok olacağını savundu.

"Artık daha başarılıyız"

Doğal gaz ve petrol aramalarının tamamen milli ve yerli imkanlarla ve Türk mühendislerle yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorusuna 'geçmişe göre çok daha başarılıyız' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 76 olurken, değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı. Ülkemizi geçmişe göre daha başarısız bulanların oranı ise yüzde 5,9.
İhlas Haber Ajansı
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