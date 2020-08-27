1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir

Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğini anımsatan Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, "Yani 515'li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak. Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceğini hatta ve hatta 600'lü rakamlar söylenmeye başlandı" dedi.
 27 Ağustos 2020 13:45
Yazdır
Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir

Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğini anımsatan Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, "Yani 515'li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak. Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceğini hatta ve hatta 600'lü rakamlar söylenmeye başlandı" dedi.

Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, altınla ilgili son durumu ve sonrasında yaşanabilecek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Korona virüsün ikinci dalgası söylentilerinin başlamasıyla birlikte altının 515'li rakamları gördüğünü belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmacı, "Şu an biraz daha düştü. Aşı söylentileri, diğer haberler, ekonomideki verilerin biraz daha düzelmesiyle altın fiyatlarında biraz daha gerileme oldu. Ancak bizim izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın hem ülkemizde hem de yurt dışındaki tüm ülkelerde devam etmesi hasebiyle altın fiyatlarında yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz. Şunu de belirtmek istiyorum ki, altın fiyatlarını hiç kimse günü birlik düşünmesin. Altına yatırım, uzun vadede olan ve günlük yatırım yapılacak bir şey değildir. Özellikle 6 aylık veya bir yıllık bir süreçte altın yatırımı, her zaman yatırımcısına kazandırmıştır" dedi.

"515'li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak"

Altının gördüğü rakamları mutlaka geçtiğine dikkat çeken Başkan Çakmacı, "Yani 515'li rakamları gördük, o rakamların üstüne kesinlikle çıkacak. Bunun hangi tarihte olacağını kestirmemiz mümkün değil. Karmaşık ortamlarda, ülkelerin ekonomik savaşları, savaş ve terör olayları, diğer olaylar altın fiyatlarında etkin rol oynuyor. Yaz sezonu itibariyle, malumunuz düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin olduğu bir dönem. Ancak virüsten dolayı vatandaş da bu merasimlere gitmiyor. Gitmediği için de ister istemez talep azaldı. Gurbetçi çekildi. Bu süreçte altına 10-15 günlük bir talep oluştu ama sonrasında tamamen bitti. Talep şu an sıfır noktasına gelmiş diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Altında 600'lü rakamlar söylenmeye başlandı"

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrasında vatandaşın gram altına yöneldiğini aktaran Çakmacı, "Bir çeyrek altının 800 lira gibi rakamlara ulaştığı dönemde gelir düzeyi düşük vatandaş alamıyor. Bundan dolayı, yarım gramlara, bir gramlara ya da TL bazında takılara sebep oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürdü. Özellikle belirtiyorum, yıl başına kadar altın fiyatlarının 500'lü rakamları geçin dilimiz bile söylemek istemiyor. Görüntü gösteriyor ki altın fiyatlarının eski seviyeleri geçeceğini hatta ve hatta 600'lü rakamlar söylenmeye başlandı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
27 Ağustos 2020 13:25		 Gram altın 458 lira seviyelerinde
27 Ağustos 2020 11:23
İşte dolarda son durum
27 Ağustos 2020 07:50		 Altındaki düşüş devam edecek
26 Ağustos 2020 19:22
Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Ağustos 2020 18:31		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
26 Ağustos 2020 17:21
JP Morgan'ın tavsiyesi doları düşürdü
26 Ağustos 2020 16:44		 JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi
26 Ağustos 2020 14:22
Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Ağustos 2020 18:17		 Çeyrek altın 741 TL'ye geriledi
25 Ağustos 2020 17:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti14:52 - Bir üniversite daha eğitime başlayacağı tarihi açıkladı14:47 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:44 - Albayrak: Bir bakan beni tehdit etti cevabını aldı14:41 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı14:34 - İlk defa Tokat'ta görülmüştü, ölüm oranında düşüş yaşanıyor
14:30 - Ekonomistler, ikinci çeyrekte, büyük daralma bekliyor14:25 - TBMM'den 'personele iş kıyafetleri verilmedi' iddialarına açıklama14:23 - Başsavcı Çevik: Adıyaman cezaevi personeli mağdur edilmiyor14:18 - Basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü14:14 - PKK'nın öldü dediği terörist, jandarmaya teslim oldu14:05 - Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?
14:05 - Kadınların virüse karşı daha dayanıklı olmasının sebebi bulundu13:59 - 'Öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz artış oldu'13:57 - Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı13:54 - Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü13:51 - Hemşirenin cinsel taciz iddiasına üniversiteden açıklama
13:48 - Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Fındıkta rekor geliyor
Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
yozgat 2
baş ağrısı 2
26 ağustos 1
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 2
ölüm 1
aşure günü 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 1
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam