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Ekonomistler, ikinci çeyrekte, büyük daralma bekliyor

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor.
 27 Ağustos 2020 14:30
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Ekonomistler, ikinci çeyrekte, büyük daralma bekliyor

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 2. çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde eksi 7 ile yüzde eksi 15 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi en düşük yüzde eksi 3,8, en yüksek yüzde 0,5 oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.
Anadolu Ajansı
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