1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Albayrak: Bir bakan beni tehdit etti cevabını aldı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, NTV yayınına katılan Berat Albayrak'ın kuliste bir Avrupalı mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirtti
 27 Ağustos 2020 14:44
Yazdır
Albayrak: Bir bakan beni tehdit etti cevabını aldı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, NTV yayınına katılan Berat Albayrak'ın kuliste bir Avrupalı mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirtti.

Bu tehdidi duyunca gözlerinin fal taşı gibi açıldığını söyleyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım"

Enerji savaşları tehditlere, darbelere, işgallere varan sert mücadelelere sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım' deyince yine gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani? Berat Albayrak o kadar sıradan bir şey anlatıyor gibiydi ki sözlerini açmasını istedik.

"Batı'nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı"

'Ne zaman oldu' diye sorduk. 'Enerji Bakanlığım döneminde' dedi. Israrlı sorularımız üzerine, o şahsın Batı'nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı olduğunu söyledi.

'Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli' dedi. Aynı kanaatteyim.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
27 Ağustos 2020 14:41		 TBMM'den 'personele iş kıyafetleri verilmedi' iddialarına açıklama
27 Ağustos 2020 14:25
Fuak Oktay'dan terörist Christchurch hakkında: Adalet tecelli etmiştir
27 Ağustos 2020 13:02		 'Şimdiki aklım olsa HDP binasının önünden geçmezdim'
27 Ağustos 2020 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
27 Ağustos 2020 11:39		 Bakan Akar: 15 Temmuz'dan beri 93 bin personel aldık
27 Ağustos 2020 10:38
Dışişleri'nden 'Christchurch' teröristine verilen ceza hakkında açıklama
27 Ağustos 2020 08:57		 Oruç Reis dönmeyecek
27 Ağustos 2020 07:35
Tek amaçları Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek
27 Ağustos 2020 07:22		 Türkiye şu an adeta ikinci Sevr'e direniyor
27 Ağustos 2020 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - MB: İş ilanları arttı, istihdam imkanları iyileşti14:52 - Bir üniversite daha eğitime başlayacağı tarihi açıkladı14:47 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:44 - Albayrak: Bir bakan beni tehdit etti cevabını aldı14:41 - Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı14:34 - İlk defa Tokat'ta görülmüştü, ölüm oranında düşüş yaşanıyor
14:30 - Ekonomistler, ikinci çeyrekte, büyük daralma bekliyor14:25 - TBMM'den 'personele iş kıyafetleri verilmedi' iddialarına açıklama14:23 - Başsavcı Çevik: Adıyaman cezaevi personeli mağdur edilmiyor14:18 - Basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü14:14 - PKK'nın öldü dediği terörist, jandarmaya teslim oldu14:05 - Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?
14:05 - Kadınların virüse karşı daha dayanıklı olmasının sebebi bulundu13:59 - 'Öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz artış oldu'13:57 - Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı13:54 - Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü13:51 - Hemşirenin cinsel taciz iddiasına üniversiteden açıklama
13:48 - Türk bilim insanları koronavirüsün etkilerini araştırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Fındıkta rekor geliyor
Müjde Ar bu kez CİMER'e başvuru yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
aşure günü 1
mercimek köftesi 2
baş ağrısı 2
benzine yine zam yapılması 1
karantina günleri 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 1
masterchef 1
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
masterchef barbaros 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam