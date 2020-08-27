Çankırı Emniyet Müdürünün testi pozitif çıktı
Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi
|27 Ağustos 2020 15:03
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Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Çankırı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan Aksoy'un evde izole edilerek, tedavilerine başlandığı öğrenildi.
Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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