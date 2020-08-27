1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.
 27 Ağustos 2020 15:19
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

28.12.2018

19.950

71.980

91.930

25.01.2019

19.862

73.470

93.332

22.02.2019

20.549

79.122

99.671

29.03.2019

20.834

75.408

96.242

26.04.2019

20.432

73.284

93.716

31.05.2019

20.517

75.038

95.555

28.06.2019

22.853

73.544

96.397

26.07.2019

23.417

74.971

98.388

29.08.2019

25.709

75.796

101.505

27.09.2019

26.051

75.655

101.706

25.10.2019

26.481

78.504

104.985

29.11.2019

26.475

78.274

104.749

27.12.2019

25.079

81.240

106.319

31.01.2020

27.520

74.856

102.376

28.02.2020

30.411

77.414

107.825

27.03.2020

31.325

64.081

95.406

30.04.2020

34.786

51.457

86.243

29.05.2020

36.667

54.360

91.027

26.06.2020

38.821

51.417

90.238

30.07.2020

43.572

46.673

90.245

07.08.2020

45.230

46.594

91.824

14.08.2020

42.816

45.378

88.194

21.08.2020

43.277

45.434

88.711
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altında yeni rekor bekleniyor, 600 TL'yi görebilir
27 Ağustos 2020 13:45		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
27 Ağustos 2020 13:25
Gram altın 458 lira seviyelerinde
27 Ağustos 2020 11:23		 İşte dolarda son durum
27 Ağustos 2020 07:50
Altındaki düşüş devam edecek
26 Ağustos 2020 19:22		 Borsa günü yükselişle tamamladı
26 Ağustos 2020 18:31
Çeyrek altın ne kadar oldu?
26 Ağustos 2020 17:21		 JP Morgan'ın tavsiyesi doları düşürdü
26 Ağustos 2020 16:44
JPMorgan'dan 'dolar sat, TL al' tavsiyesi
26 Ağustos 2020 14:22		 Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Ağustos 2020 18:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı16:21 - Evde izolasyonda olanlara uyarı: Evden çıkmayın16:15 - MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması16:08 - CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı16:05 - Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü16:01 - Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
15:59 - Sendikalardan 'kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın' talebi15:54 - Bilim insanlarından 'aşı' uyarısı: Obezlerde işe yaramayacak15:49 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı15:48 - Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi15:42 - 752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı15:38 - İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
15:31 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi15:30 - Esed'in işkenceyle öldürdüğü Türk vatandaşlarının yakınları adalet arıyor15:25 - Virüsü yenen şoför: 3 ay arayla 2 kez bu hastalığı atlattım15:22 - Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu15:19 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi
15:14 - Kuyumcuyu gasp eden şahıslar 11 kilo altınla kayıplara karıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
Fındıkta rekor geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşure günü 2
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
benzine yine zam yapılması 1
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 1
26 ağustos 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
karantina günleri 1
ankara 1
mercimek köftesi 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam