Merkez Bankası rezervleri yükseldi
|27 Ağustos 2020 15:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 517 milyon dolar artarak 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|
Tarih
|
Altın Rezervleri
|
Brüt Döviz Rezervleri
|
Toplam Rezervler
|
28.12.2018
|
19.950
|
71.980
|
91.930
|
25.01.2019
|
19.862
|
73.470
|
93.332
|
22.02.2019
|
20.549
|
79.122
|
99.671
|
29.03.2019
|
20.834
|
75.408
|
96.242
|
26.04.2019
|
20.432
|
73.284
|
93.716
|
31.05.2019
|
20.517
|
75.038
|
95.555
|
28.06.2019
|
22.853
|
73.544
|
96.397
|
26.07.2019
|
23.417
|
74.971
|
98.388
|
29.08.2019
|
25.709
|
75.796
|
101.505
|
27.09.2019
|
26.051
|
75.655
|
101.706
|
25.10.2019
|
26.481
|
78.504
|
104.985
|
29.11.2019
|
26.475
|
78.274
|
104.749
|
27.12.2019
|
25.079
|
81.240
|
106.319
|
31.01.2020
|
27.520
|
74.856
|
102.376
|
28.02.2020
|
30.411
|
77.414
|
107.825
|
27.03.2020
|
31.325
|
64.081
|
95.406
|
30.04.2020
|
34.786
|
51.457
|
86.243
|
29.05.2020
|
36.667
|
54.360
|
91.027
|
26.06.2020
|
38.821
|
51.417
|
90.238
|
30.07.2020
|
43.572
|
46.673
|
90.245
|
07.08.2020
|
45.230
|
46.594
|
91.824
|
14.08.2020
|
42.816
|
45.378
|
88.194
|
21.08.2020
|
43.277
|
45.434
|
88.711
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