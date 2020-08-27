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Virüsü yenen şoför: 3 ay arayla 2 kez bu hastalığı atlattım

Kovid-19 tedavisi gören Mehmet Seziş: Ben üç ay arayla iki kez bu hastalığı atlattım. Kimse rahat davranmasın, 'bir kez geçirdim tekrar yakalanmam' diye hesap yapmasınlar
 27 Ağustos 2020 15:25
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Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonucu iyileşen otobüs şoförü, aynı hastalıktan babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Mehmet Seziş'e (57), nisan ayında rahatsızlanmasının ardından gittiği Yalova Devlet Hastanesinde yapılan test sonucunda Kovid-19 tanısı konuldu.

Tedavisi tamamlanıp taburcu edilen ve 14 gün evinde karantinada kalan Seziş, geçen ay ailesiyle Bursa'ya gidip kuzeninin cenazesine katıldı.

Yalova'ya dönen Seziş'in yanı sıra babası Mehmet Ali Seziş (87), annesi, eşi, oğlu ve gelininin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Tedavi altına alınan Mehmet Ali Seziş yaşamını yitirdi, diğer aile üyeleri ise taburcu edildi.

Yaşadıkları süreci gazetecilere anlatan Mehmet Seziş, virüse ilk yakalandığında hastanede bir hafta yattığını söyledi.

- "Hastalık çok sinsi"

Evinde 20 gün geçirdikten sonra iyileştiğini dile getiren Seziş, şöyle konuştu:

"Temmuz ayında çok ağır geçirdim. 12 gün sonra beni taburcu ettiler, eve gönderdiler. 14 gün karantina süreci ve 23 gündür evde karantinadayım. İkinciye tekrar gittim, tahlilimi verdim. Tahlili verdikten sonra 'Negatife döndü, iyisiniz' dediler. Hastalık çok sinsi. Ben üç ay arayla iki kez bu hastalığı atlattım. Kimse rahat davranmasın, 'bir kez geçirdim tekrar yakalanmam' diye hesap yapmasınlar."

Özgürlüğüne kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Seziş, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymanın önemine dikkati çekti.

Mehmet Seziş, "Gerçekten zor bir süreç, zor bir hastalık. Babamı, canımı benden aldı. Bu hastalık benim en güzel varlığımı, değer verdiğim insanı, babamı aldı." dedi.

Şimdi tedbirlere daha fazla uymaya çalıştığını anlatan Seziş, tedavisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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