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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı esnek çalışma genelgesini yayımladı. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve koordineli kuruluşlarda dönüşümlü çalışacak personel sayısına %40 sınırlaması getirdi.
|27 Ağustos 2020 15:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurum personelini kapsayan esnek çalışma genelgesini yayımladı. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve koordineli kuruluşlarda dönüşümlü çalışacak personel sayısına %40 sınırlaması getirildi. Bu süre içinde personel, amit tarafından verilen görevleri evden yürütecek.
Taşrada ise, Valiliklerin aldığı karara uyulacak.
İŞTE BAKANLIĞIN GENELGESİ
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