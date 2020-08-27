İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı
|27 Ağustos 2020 15:38
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar."
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