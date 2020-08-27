752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı
Sağlık Bakanlığı 189'u 4/B'li, 563'ü 45/A'lı toplam 752 sözleşmeli personelin eş durumu naklini yaptı
|27 Ağustos 2020 15:42
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 189'u 4/B'li, 563'ü 45/A'lı toplam 752 sözleşmeli personelin eş durumu naklini yaptı
4/B'li personelin nakil sonuçları için tıklayın.
663 sayılı KHK 45/A'ya tabi sözleşmeli personelin nakil sonuçları için tıklayınız.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
27 Ağustos 2020 15:49
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
27 Ağustos 2020 14:47
|Başsavcı Çevik: Adıyaman cezaevi personeli mağdur edilmiyor
27 Ağustos 2020 14:23
|Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
27 Ağustos 2020 12:08
|Polisin erken uyarısı Dereli'de daha büyük felaketi önledi
27 Ağustos 2020 11:58
|Bakan Ersoy'un '2021 de Patara Yılı olsun' önerisine destek
27 Ağustos 2020 11:13
|Bakan duyurdu... Afet bölgesinde fatura ödenmeyecek
27 Ağustos 2020 10:46
|TUSAŞ'ın stajyer mühendis programı için başvurular başladı
27 Ağustos 2020 10:43
|Mansur Yavaş, selefinin adını alt geçite verdi
27 Ağustos 2020 09:11
|Domatesleri ayağıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası
26 Ağustos 2020 22:12