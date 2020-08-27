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752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı 189'u 4/B'li, 563'ü 45/A'lı toplam 752 sözleşmeli personelin eş durumu naklini yaptı
 27 Ağustos 2020 15:42
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752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı 189'u 4/B'li, 563'ü 45/A'lı toplam 752 sözleşmeli personelin eş durumu naklini yaptı

4/B'li personelin nakil sonuçları için tıklayın.

663 sayılı KHK 45/A'ya tabi sözleşmeli personelin nakil sonuçları için tıklayınız.
Memurlar.Net
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