Sendikalardan 'kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın' talebi

Turkiye Isci Sendikaları Konfederasyonu (Türk-Iş), Hak Isci Sendikaları Konfederasyonu (Hak-Iş) ve Turkiye Isveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK), "kısa calısma odenegi uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatılsın" talebinde bulundu.

Turk-Is Genel Baskanı Ergun Atalay, Hak-Is Genel Baskanı Mahmut Arslan ve TISK Yonetim Kurulu Baskanı Ozgur Burak Akkol imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Salgın surecinin ilk gununden bu yana Türk-Iş, Hak-Iş ve TISK olarak esgudum icerisinde, calısanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaskanımıza ve bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa calısma odenegi sartlarının kolaylastırılması en onemli talebimiz oldu. Ekonomi yonetimimiz de kısa calısma odenegi, normallesme destegi ve diger bircok duzenlemeyle, calısanın ve isverenin yanında oldugunu gosterdi, gostermeye de devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bugune kadar sosyal taraflar olarak, calısanlara ve isletmelere ortak fayda saglayan tum uygulamaların sozcusu ve sonuna kadar destekcisi oldukları vurgulanan açıklamada, daha once bazılarını dile getirdikleri ve hala guncelliginin surdugunu dusundukleri ortak talepleri tekrar dikkate sunmak istediklerinin altı çizildi.

- "Ödenege erisim kolaylastırılmalı"

Ortak açıklamada, 24 Temmuz 2020'de yasalasan Issizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanun'da belirtildigi uzere yıl sonuna kadar kısa calısma odeneginin suresini sektorel olarak ayrı ayrı veya bir butun olarak uzatılabilmesini olumlu karsıladıklarına dikkat çekildi.

Bu cercevede önerilerinin istihdama da katkı sunacagına inandıkları belirtilerek, talepler şu şekilde sıralandı:

"Yeni duzenlemede de belirtildigi gibi kısa calısma odeneginin yıl sonuna kadar sektorel olarak ayrı ayrı veya bir butun olarak uzatılması.

Kısa calısma odenegi uygulamasından sistem dısında kalanların yararlanabilmesi icin odenege erisimin kolaylastırılması.

Calısma barısı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa calısma odenegi ile calısanın ucreti arasındaki farkı odemeyi ustlenen isverenler icin getirilecek tesvik mekanizması ile isverenin fark odemesi hususunun ozendirilmesi.

Isveren tarafından kısa calısma odenegi kapsamındaki calısana yapılan ucret farkı odemelerine gelir vergisi muafiyeti saglanması.

ISKUR tarafından bazı is yerlerinde kısa calısma odeneginden sehven yapılan ve isverenle-calısanın kusurunun bulunmadıgı fazla odemelerde, geri odeme hususunun isci-isveren iliskilerini bozmayacak sekilde ISKUR tarafından giderilmesi, tarafları magdur etmeyecek bir cozumun bulunması.

Istihdamını koruyan ve toplu is sozlesmesi ile calısan isletmelerin, normallesme surecinde ilave tesviklerle desteklenmesi."