1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket

Van'da hurda toplayan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, çöpe atılan Türk bayraklarını tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı.
 27 Ağustos 2020 16:01
Yazdır

Van'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çöpe atılan Türk bayrakları, hurda toplayan Yunus (13) ve Argeş (12) Duman isimli kardeşlerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanılanların saniye saniye görüntülendiği olayda, kardeşlerden biri bayrakları tek tek tel örgülere asarken, diğeri ise hurda toplamaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Van Valisi tarafından ödüllendirildiler

Çocukların örnek davranışından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Duman ailesini makamında ağırladı. Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları olan Yunus ve Argeş, Van Valisi tarafından tam altın ve Türk bayrağıyla ödüllendirildi.

"Kendileriyle gurur duyuyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, kağıt toplayan çocukların herkesi gururlandıran bir harekette bulunduğunu belirtti. Çocukların örnek davranışını tüm Türkiye halkıyla paylaşmak istediklerini ifade eden Vali Bilmez, "Çocuklarımız çok güzel bir davranış sergiledi. Hakkari'den Van'a eğitim için gelmiş. Daha iyi bir gelecek için hayat şartlarını zorlayarak okumaya çalışan bir ailenin çocukları. Okulların kapalı olduğu dönemde aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Hurda toplarken Türk bayraklarını gören Yunus, kardeşine bayrakları çit duvara asılmasını istemiş. Birliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü bayrağı alıp kaldırmışlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz, iyi ki varlar" dedi.

"Bayrağımız için her şeyi yaparız"

Güvenlik korucusu babalarının bayrak için mücadele ettiğini anımsatan çocuklar ise kendilerinin de Türk bayrağı için her şeyi yapacaklarını belirterek, hurda malzemesi toplarken çöpte buldukları bayrağı tellere astıklarını söyledi.
Çocuklarını okutmak için bir mücadele içinde olduklarını dile getiren aile de, çocuklarıyla gurur duyduklarını kaydetti.
Öte yandan çocukları bulan Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli, 50 yıllık değişimi paylaştı
27 Ağustos 2020 16:31		 Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı
27 Ağustos 2020 16:26
Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü
27 Ağustos 2020 16:05		 Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
27 Ağustos 2020 15:48
Bu ilçede vakalar artınca düğün süresi 1 saate düşürüldü
27 Ağustos 2020 13:34		 Bakan Soylu: 2'si jandarma 7 vatandaşımızı arıyoruz
27 Ağustos 2020 13:20
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
27 Ağustos 2020 13:04		 Antalya açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem!
26 Ağustos 2020 21:48
Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
26 Ağustos 2020 21:39		 Kurumaktan kurtarılan Kuyucuk Gölü'ne meteorolojik takip
26 Ağustos 2020 20:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı16:21 - Evde izolasyonda olanlara uyarı: Evden çıkmayın16:15 - MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması16:08 - CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı16:05 - Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü16:01 - Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket
15:59 - Sendikalardan 'kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın' talebi15:54 - Bilim insanlarından 'aşı' uyarısı: Obezlerde işe yaramayacak15:49 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı15:48 - Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi15:42 - 752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı15:38 - İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı
15:31 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi15:30 - Esed'in işkenceyle öldürdüğü Türk vatandaşlarının yakınları adalet arıyor15:25 - Virüsü yenen şoför: 3 ay arayla 2 kez bu hastalığı atlattım15:22 - Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu15:19 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi
15:14 - Kuyumcuyu gasp eden şahıslar 11 kilo altınla kayıplara karıştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
Fındıkta rekor geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 1
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
14 ilde sünnet,nişan vb organizasyonların yasaklanması 2
düğün salonu işletmecilerinin tepkisi 2
topuklu ayakkabı 3
biohackers 1
baş ağrısı 2
oynamayan corona olsun inşallah 2
öğretmenlerde coronavirüs vakalarının çıkması 1
ölüm 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam