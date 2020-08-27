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Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü

Gaziantep'te balkonda oyun oynayan bir çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü.
 27 Ağustos 2020 16:05
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Gaziantep'te balkonda oyun oynayan bir çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine düştü.

Onat Kutlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında oturan küçük çocuk Suriyeli Abdulkadir Hiloaccuri, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybetti.

Hiloaccuri, bu sırada balkonun altındaki kaldırıma koydukları sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü.

Düşmenin etkisiyle sandalyeden devrilen Elmas ile küçük Abdulkadir hafif yaralandı.

Elmas'ın burnundan ve kolundan yaralandığı, Abdulkadir'in ise bacağında küçük sıyrıkların olduğu bildirildi.

Bu arada yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, küçük çocuğun İsmail Elmas'ın üzerine düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.
Anadolu Ajansı
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