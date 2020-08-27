1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı gerekçesiyle CHP Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimini görevinden aldığını duyurdu.
 27 Ağustos 2020 16:08
Yazdır
CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı, usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı gerekçesiyle CHP Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimini görevinden aldığını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Yönetimi, CHP Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve yönetimini görevden aldığını açıkladı. Yazılı olarak yapılan basın açıklamasında ilçe yönetiminde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığı tespit edildiği, bu yüzden ilçe başkanı ve yönetiminin görevden alındığı belirtildi. CHP'nin kökleri Kuva-yi Milliye'ye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerine dayandığı belirtilen açıklamada, yine partinin Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ve devrimci bir parti olduğuna dikkat çekildi.

"Karar alırken asla ve asla intikam ve kin duygusuyla hareket etmedik"

Açıklamanın devamında, "Partimizin birleştirici kültürünü ve geleneklerini özümsemekte zorlanan bir grup, Antalya il örgütümüzün, 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Antalya il kongresinin rövanşı doğrultusunda hareket ettiğini iddia edebilecek kadar alçalmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri, delegeleri kapıkulu değil; özgür ve hür iradeli insanlardır. Parti içi demokrasinin gereği olarak kendi doğruları temelinde bütün delegelerimizin istediği adaya oy kullanma hakkı vardır. Seçimleri ve zaferleri anlamlı kılan da parti içi demokrasinin bu temel ilkesidir. 'Ya bizdensin ya ondansın' temelinde bir anlayışla hareket eden, dar grupçu anlayışa karşı diyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bizim onurumuzdur, bizim gururumuzdur. Şimdiye kadar karar alırken asla ve asla intikam ve kin duygusuyla hareket etmedik, etmeyeceğiz, edenlere de fırsat vermeyeceğiz! Çünkü bizim derdimiz koltuk değil! Bizim derdimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımaktır" denildi.

"Sosyal medyadan il yönetimi itibarsızlaştırmak üzere kampanya yapıldı"

26 Ağustos 2020 tarihinde yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen nitelikli çoğunluğun sağlandığı bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Oy birliği ile alınan ve Korkuteli İlçe Örgütümüzün yönetimini görevden aldığımızı ilçe başkanı ve saymanının ihraç talebiyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildiğini üyelerimize ve kamuoyuna bildiririz. Söz konusu karar ile ilgili; eskiden il ve ilçe yöneticiliği yapmış ve hatta halen aktif olarak kimi seçilmiş görevlerde bulunan unsurların da içinde bulunduğu bir odak tarafından, özellikle sosyal medya üzerinden adeta bu kararı alan İl Yönetimini itibarsızlaştırmak üzere yapılan kampanya üzerine disiplin soruşturmasına neden olan konulara açıklık getirmek zorunluluk haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik"

Görevden alınmaya ilişkin yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"2020 Mart 2020'den bugüne Korkuteli ilçemizdeki bazı yöneticilerimiz, parti tabanı ve kamuoyunun yoğun şikayet ve rahatsızlıklarıyla gündemimize gelmektedir. Bu şikayet ve rahatsızlıklar üzerine ilçe başkanı ve yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde tarafımıza sorun olmadığını iletmişlerdir. Buna rağmen aynı şikayet ve rahatsızlıkların artarak devam etmesi üzerine ise 22.06.2020 tarihinde, inceleme ve soruşturma için komisyon oluşturup görevlendirilmiştir.

Komisyonumuzun incelemeleri ve soruşturmaları sonucunda; kamuoyunda ve parti tabanında konuşulanların çoğunun doğru olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik.

Buna istinaden, 26 Ağustos 2020 tarihinde İl Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla ve genel merkezimizin bilgisi dahilinde, tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alınmıştır. Bu kararı kongrenin rövanşı olarak göstermeye çalışanlara önemle duyurulur.

Göreve gelirken idare etmeye değil, yönetmeye geliyoruz diye söz vermiştik. Şanlı ve şerefli Cumhuriyet Halk Partisi tarihine hiçbir şekilde kara çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu davranışları sergileyen kimseleri de idare etmeyeceğiz. 'Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur.'"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
27 Ağustos 2020 15:22		 Albayrak: Bir AB bakanı beni tehdit etti, cevabını aldı
27 Ağustos 2020 14:44
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
27 Ağustos 2020 14:41		 TBMM'den 'personele iş kıyafetleri verilmedi' iddialarına açıklama
27 Ağustos 2020 14:25
Fuak Oktay'dan terörist Christchurch hakkında: Adalet tecelli etmiştir
27 Ağustos 2020 13:02		 'Şimdiki aklım olsa HDP binasının önünden geçmezdim'
27 Ağustos 2020 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
27 Ağustos 2020 11:39		 Bakan Akar: 15 Temmuz'dan beri 93 bin personel aldık
27 Ağustos 2020 10:38
Dışişleri'nden 'Christchurch' teröristine verilen ceza hakkında açıklama
27 Ağustos 2020 08:57		 Oruç Reis dönmeyecek
27 Ağustos 2020 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Bakan Pakdemirli, 50 yıllık değişimi paylaştı16:26 - Karantinadan ikinci defa kaçıp alışveriş yaptı16:21 - Evde izolasyonda olanlara uyarı: Evden çıkmayın16:15 - MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması16:08 - CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı16:05 - Balkonda oynayan çocuk, kaldırımda oturan kişinin üzerine böyle düştü
16:01 - Alnı öpülesi çocuklardan alkışlanacak hareket15:59 - Sendikalardan 'kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna uzatılsın' talebi15:54 - Bilim insanlarından 'aşı' uyarısı: Obezlerde işe yaramayacak15:49 - Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı15:48 - Ereğli'de asker uğurlama törenlerine yasak getirildi15:42 - 752 sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu tayinleri açıklandı
15:38 - İşte Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği gazın görüntüsü! Bakan paylaştı15:31 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi15:30 - Esed'in işkenceyle öldürdüğü Türk vatandaşlarının yakınları adalet arıyor15:25 - Virüsü yenen şoför: 3 ay arayla 2 kez bu hastalığı atlattım15:22 - Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
15:19 - Merkez Bankası rezervleri yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
Fındıkta rekor geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
biohackers 1
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 1
baş ağrısı 2
karantina kiloları 1
ölüm 1
ankara 1
benzine yine zam yapılması 1
mercimek köftesi 2
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 2
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam