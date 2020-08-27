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MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Gül ve Düşün" isimli kitabın Bakanlık onaylı olmadığını bildirdi.
 27 Ağustos 2020 16:15
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MEB'den 'Gül ve Düşün' isimli kitap açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Gül ve Düşün" isimli kitabın Bakanlık onaylı olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, bugün medyaya yansıyan "Gül ve Düşün" isimli hikaye kitabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve Milli Eğitim Bakanlığına yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bilgilendirmesinde "Gül ve Düşün" isimli kitabın MEB onaylı olmadığı vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı
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