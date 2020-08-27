Bakan Pakdemirli, 50 yıllık değişimi paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sivas'ta artan ağaç sayısını, 50 yıl ara ile çekilmiş iki fotoğraf karesi ile ortaya koydu
|27 Ağustos 2020 16:31
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden "Sivas yeşilleniyor, Türkiye yeşilleniyor" cümleleri yaptığı paylaşımında, Sivas'ta 50 yıl içerisinde yaşanan değişimi, 50 yıl ara ile çekilmiş iki fotoğraf karesiyle ortaya koydu. Sivas Kent Merkezinde bulunan Kardeşler tepesinde 1964 yılında çekilen siyah beyaz fotoğrafta ağaç bulunmayan kurak dağlar yer alırken, 2014 yılında çekilen aynı fotoğrafta ise kurak dağların ormana dönüştüğü görülüyor.
Bölge 1995 yılında oluşturulan Vali Aydın Güçlü Hatıra Ormanı ile yeşillenmeye başlayıp günümüzde ise Sivas'a nefes veren bir ormana dönüştü. Ormanın son hali havadan görüntülendi.
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