1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meral Akşener'den 30 Ağustos açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığından, sanıyorum Meclis'te grubu olan diğer siyasi partilere davetiye geldi. 10.45'te Anıtkabir'de 30 Ağustos'ta anma ve kutlama olacak. Diğer yerlerle ilgili olarak topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz
 27 Ağustos 2020 16:35
Yazdır
Meral Akşener'den 30 Ağustos açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Üsküdar Selmani Pak Caddesi Atlas Sokak'a gelen Akşener, burada partililer tarafından karşılandı.

Sokaktaki esnafı tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve beklentilerini dinleyen, pandemi öncesinde ve sonrasındaki satış durumlarını öğrenen Akşener, kendilerine katkıda bulunmak için alışveriş de yaptı.

Bir kuyumcunun sorunlarına çözüm önerisi istemesi üzerine, Akşener, esnaftan önerileri ve tavsiyeleri aldığını, sonrasında kamuoyuyla paylaştığını anlattı.

"Sizde müşteri velinimet, geçmişte seçmen de velinimetti. Bunu sağlayan şey, siyasi rekabetti." diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Şimdi siyasi rekabet kalmadı. Değerler üzerinden iki kutuplu bir Türkiye'de yaşıyoruz. En fazla istihdamı sağlayan esnaftır ama maalesef esnafı kimse görmüyor. O nedenle ben bayağı zamandır esnaf üzerine yoğunlaştım. Gördüğüm şey, çok dert var, elektrik, doğal gaz parası, kirası, stopajı, çalışanların sigortasına ödenen katkı payı, girdilerin pahalılaşması, vatandaşın alım gücünün düşmesi gibi. Şimdi pandemiyle beraber bir de müşteri azalması var. Buralardan insan çıkarılmaya başlandığı zaman ülkenin işsizliği tavan yapar. O nedenle, ben size dikkat çekebilmek, açılan paketlerin, yapılan yardımların ana unsurunun esnaf olabilmesi için bir mücadele veriyorum."

- "30 Ağustos bir kutuplaştırma aracı olmamalı"

Esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"30 Ağustos için bize Cumhurbaşkanlığından, sanıyorum Meclis'te grubu olan diğer siyasi partilere davetiye geldi. 10.45'te Anıtkabir'de 30 Ağustos'ta anma ve kutlama olacak. Diğer yerlerle ilgili olarak topluluk açısından yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dini bayramlar, milli bayramlar birbirinden ayrılamaz. Birbirinden ayırmaya kalktığınız zaman bu esnafı duymazsınız işte. Hep neyi konuştuk biz bugün; değerler üzerinden bir kavga, herkes çok rahat ediyor ama dert sahiplerinin derdini de kimse duymuyor. Halbuki Ayasofya üzerinden kavga çıkarılmaya çalışıldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasının kimseyi rahatsız etmediğini cümbür cemaat herkes anladı. Şimdi Ayasofya meselesinin bir kutuplaştırma aracı olmadığı anlaşıldı. 30 Ağustos da bir kutuplaştırma aracı olmamalı. İsteyen gitsin kutlasın, şehirlerde organize olsunlar. Valilikler bunu organize etsin. Canı istemeyen de katılmayabilir, ona bir şey diyemeyiz ama iş yasak boyutuna gittiği zaman o insanları birbirinin karşısına dikiyorsunuz. Doğru bir şey değil."

- "İllerde valilerin başkanlığındaki resmi kutlamalar mutlaka olmalı"

Bir gazetecinin "kutlamaların yapılmamasına salgının gerekçe gösterildiğini" belirtmesi üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Salgının gerekçe gösterilmesini anlıyorum ben de... Salgının gerekçe gösterilmediği bir sürü toplantı oldu. Oralarda salgın geçerli değil, 30 Ağustos için salgın geçerli. Kurallara uyulsun ama bırakın insanlar nasıl bir yol yöntem bulacaksa bulsunlar. İllerde valilerin başkanlığındaki resmi kutlamalar mutlaka olmak zorundadır. Kalabalık yapmadan yapın. Mülki erkan denir adına, o ilin milletvekilleri gelir, siyasi partiler ayırt etmeden, il başkanları gelir bir kutlama yapılır. Değerler üzerinden kutuplaştırma anlaşılmalıdır ki artık kimsenin işine yaramıyor, yaramaz. Gençlerin derdi işsizlik, tepedeki muhteremlerin derdi acaba biz bunları karşı karşıya getirebilir miyiz olunca vatandaş artık yemiyor, inciniyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Beyaz ve Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de eşlik etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Berat Albayrak'tan 'hizmet ekonomisi' paylaşımı
27 Ağustos 2020 17:33		 CHP usulsüz ve makbuzsuz para toplayan ilçe yönetimini görevden aldı
27 Ağustos 2020 16:08
Üç bakan, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
27 Ağustos 2020 15:22		 Albayrak: Bir AB bakanı beni tehdit etti, cevabını aldı
27 Ağustos 2020 14:44
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
27 Ağustos 2020 14:41		 TBMM'den 'personele iş kıyafetleri verilmedi' iddialarına açıklama
27 Ağustos 2020 14:25
Fuak Oktay'dan terörist Christchurch hakkında: Adalet tecelli etmiştir
27 Ağustos 2020 13:02		 'Şimdiki aklım olsa HDP binasının önünden geçmezdim'
27 Ağustos 2020 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
27 Ağustos 2020 11:39		 Bakan Akar: 15 Temmuz'dan beri 93 bin personel aldık
27 Ağustos 2020 10:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Ecel kahvehane sandalyesin'de yakaladı17:40 - Dolar 7,35 TL'ye geriledi17:38 - 'Gül ve Düşün' isimli kitap için karar: Muzır ve müstehcen17:35 - Adalet Bakanlığı'ndan Başsavcılıklara 'Kovid-19 tedbirleri' yazısı17:33 - Bakan Berat Albayrak'tan 'hizmet ekonomisi' paylaşımı17:30 - Otomatik vites araçlarda verimi artırıp yakıtı düşüren sistem tescil edildi
17:25 - 'Türkiye asıl sürprizi altın madenciliğinde yapabilir'17:20 - Karantinadaki gence üniversite kaydı için gereken e-Devlet şifresini polisler ulaştırdı17:17 - Afet bölgesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak17:08 - Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek!16:59 - Gram altın 457,70 TL'ye yükseldi16:59 - İstanbul için sıcaklık uyarısı: 4 ila 8 derece artacak
16:56 - Oto yıkamacıdaki ilk iş gününde beton zemine düşüp öldü16:52 - O ilin valisi önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı16:44 - Ekonomistler, ağustosta enflasyonun artmasını bekliyor16:41 - Hem sağlıklarına kavuştular hem evlilik yıldönümlerini kutladılar16:40 - YÖK'ten DGS için şartlı kayıt duyurusu
16:35 - Meral Akşener'den 30 Ağustos açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüs yayılımını engellemek için, 30 Ağustos Zafer bayramı etkinliklerinin, asgari katılımla yapılacak olmasını nasıl değerlendiriyor sunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığı, esnek çalışma genelgesini yayımladı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19'da çember daralıyor!
KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS sınav giriş belgesi yayımlandı
Cumhurbaşkanılığı Başdanışmanlığı ile Rektörlük ataması yapıldı
Gümüşhane'deki trafik kazasında uzman onbaşı yaşamını yitirdi
DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Vakalar kontrol dışına çıkmadı
Prof. Taşova: Virüste bulaşıcılık en fazla o dönemde
Şoförler pozitif çıktı, bakanlıkta kırmızı alarm
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
musa orhan 1
futbol maçlarının seyircili oynanması 1
düğün salonu 1
Cahilce politik yorumlar yapıyor 1
karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin 1
topuklu ayakkabı 3
biohackers 1
kamu personelinin dönüşümlü çalışmaya başlaması 2
oynamayan corona olsun inşallah 2
mauricio lemos 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın Amasra SYDV Personel Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 292 sağlık personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Besot Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam