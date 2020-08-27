YÖK'ten DGS için şartlı kayıt duyurusu
>Yükseköğretim Kurulu, Dikey Geçiş Sınavı için şartlı kayıt yapılabileceğini duyurdu
|27 Ağustos 2020 16:40
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Yükseköğretim Kurulu, Dikey Geçiş Sınavı için şartlı kayıt yapılabileceğini duyurdu
DGS-2020 Şartlı Kayıt Duyurusu
2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 26/08/2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.
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